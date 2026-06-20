Včasih so ekonomski pritiski učinkovitejši od cenzure

Organizacija za zaščito novinarjev (CPJ) je leto 2025 označila za najbolj smrtonosno leto za novinarje, odkar od leta 1992 beležijo statistiko ubitih novinarjev in drugih medijskih delavcev. Po njihovih podatkih je bilo ubitih 129 ljudi, ki opravljajo ta poklic. Za njihove smrti ni odgovarjal nihče.

Da je stopnja nekaznovanosti brez primere, je v začetku maja ob prevzemu funkcije predsednice Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) poudarila Zuliana Lainez Otero. Sindikalni boj ji ni neznan. Ne nazadnje prihaja iz države, ki je lani zasedla šele 130. mesto na indeksu svobode medijev.