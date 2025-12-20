Več kot le ročno delo – to je globalni fenomen

Svetleča in barvita miniaturna struktura (čeprav včasih doseže več kot dva metra), nekoliko nenavadna hišica, podobna gradu ali cerkvici. V resnici pa je to majhno mobilno gledališče z osvetljenim odrom za lutkovne igralce. O čem teče beseda? O enem od najbolj zanimivih pojavov poljske materialne kulture, ki je tesno povezan z božično tradicijo – krakovskih jaslicah.

Krakov, ki ima podobno kot Ljubljana v svoji legendi zmaja, obenem pa ima njegovo ime nekaj skupnega z ljubljanskim zgodovinskim predmestjem Krakovo, je mesto z izjemno zgodovino, ovito v legende in polno veličastnih spomenikov. Ni naključje, da se je prav tu rodil majhen božični fenomen. Nikjer drugje na svetu niso ustvarili tako impresivnih kompozicij v spomin na Kristusovo rojstvo. Krakovske jaslice (poljsko: szopka krakowska) so večplastna, visoka, bogato okrašena miniaturna struktura, narejena iz lahkih materialov. Sestavljena je iz miniaturnih elementov zgodovinske arhitekture Krakova, združenih na posebej izpopolnjen način.