FOTO:Večino revnih divjih lovcev so najeli organizirani kriminalci

Aprila 2019 so cariniki v Singapurju podrobneje preverili vsebino nekega zabojnika. V deklaraciji je pisalo, da vsebuje zamrznjeno goveje meso iz Nigerije. V zabojniku je sicer bilo blago živalskega izvora, vendar veliko dražje od najdražjega govejega mesa. V njem so našli 13 ton blaga, ki je v mednarodni trgovini prepovedano. To so bile luske luskavcev, katerih tržna vrednost je bila ocenjena na 39 milijonov ameriških dolarjev, torej 3000 dolarjev za kilogram.Luskavec je žival, za katero v šali pravijo, da je nastala s križanjem gekona in artičoke. Edina družina luskavcev, ki ni izumrla (latinsko Manidae), ima tri rodove, skupno ...