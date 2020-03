Večji kosi streh so po zraku leteli kot bodala, manjši so sekali kot šrapneli

Deževna sezona se je v tem delu Afrike bližala koncu in zoprno, tudi zelo vetrovno vreme je nekaj normalnega. Po radiu sem slišala opozorilo, da prihaja ciklon. Da bo hudo. A že večkrat je bilo tako. Prišlo je in šlo. Ljudje veliko govorijo o vremenu …Tako je slabo leto po ciklonu Idai, najhujši naravni katastrofi v zgodovini Mozambika, ki je 15. marca lani udarila z neverjetno silo, sredi savane, kamor so oblasti preselile tisoče in tisoče ljudi, ki so ostali brez vsega, povedala utrujena in zelo žalostna gospa Francisca, ki je videti vsaj petnajst let starejša.Ciklon Idai je že več dni krožil po morskem kanalu, ki ločuje ...