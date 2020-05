Večni predsednik izraelske vlade

Po petstodesetih dnevih politične krize je Benjamin Netanjahu v nedeljo zvečer v knesetu petič zapored zaprisegel kot predsednik izraelske vlade. Veliki mag političnega preživetja je – ko je že kazalo, da je spet v izgubljenem položaju – odkril novo formulo in tudi formo ostanka na premierski funkciji.Netanjahu bo vlado vodil le pol mandata – do 17. novembra 2021. Tedaj naj bi, če bo dogovor med glavnima akterjema izraelske politične scene (v)zdržal, vodenje vlade za naslednjih osemnajst mesecev prevzel Beni Ganc, voditelj do nedavno še opozicijskega Modro-belega zavezništva, ki ga je »Kralj Bibi« politično tako spretno ...