Večno sporočilo Jane Goodall: Tudi danes, ko je planet v temi, obstaja upanje

14. julija 1960 je 26-letna svetlolasa Angležinja brez formalne znanstvene izobrazbe stopila s čolna v rezervatu Gombe Stream v Tanzaniji in začela pionirsko študijo divjih šimpanzov. Njena odkritja so sprožila revolucijo v našem razumevanju vedenja živali – in človeka. V posthumnem intervjuju Famous Last Words za Netflix njene zadnje besede vzbujajo upanje.

Tudi njena Knjiga upanja je njentestament. Ona sama je do zadnjega trenutka, do zadnjega diha predavala, potovala, govorila, navdihovala. Odšla je sredi svoje misije. In nam naložila odgovornost, da jo nadaljujemo.

Sir David Attenborough je ob njeni smrti 1. oktobra dejal: »Jane Goodall je bila prva, ki je dokazala, da lahko raziskovalni znanstvenik in velika opica, ki živi v divjini, postaneta prava prijatelja, s čimer je spremenila naše razumevanje šimpanzov.«

Princ William je v objavi na X napisal, da »je svet izgubil izjemen glas« in da je »vse nas izzvala, da spremenimo marsikaj. Navdihnila je mene in mnoge druge, da se borimo za zaščito našega planeta. Jane Goodall je spremenila veliko stvari.«

»Navdihnila je milijone, da se zavzemajo, ukrepajo in upajo. Je prava junakinja planeta,« je o njej rekel okoljski aktivist in igralec Leonardo DiCaprio.