Film o Tesli: Vedno, ko se začneš ukvarjati z njim, se dogajajo naključja

Ko vstopiš v vesolje Nikole Tesle, se zdi, kot bi odprl Pandorino skrinjico, meni Janja Glogovac, ki se z njegovim življenjem in izumi ukvarja že desetletje.

Njen predhodni dokumentarec z naslovom Teslafy Me je doživel premiero v Los Angelesu že leta 2019, dokumentarec Nikola Tesla: Valovi prihodnosti pa že čez nekaj dni prihaja na spored ljubljanske Odiseje. Največji izziv je bil, kako iz najmanj dvestopetdesetih posnetih ur ustvariti en sam film, pravi režiserka Janja Glogovac. Glede na količino materiala, ki sem ga posnela, pravi, ni izključeno, da bom o njem ustvarila še dodaten film. V dokumentarcu Nikola Tesla: Valovi prihodnosti življenje, izume in vizije izumitelja z različnih perspektiv osvetljujejo priznani teslologi, znanstveniki, teoretični fiziki, kot so Goran Marjanović, Nassim Haramein, Eric Dollard, pranečak slavnega izumitelja William Terbo, pa tudi umetniki Mira Furlan, Marina Abramović, didžej Gramatik in slovenski inovator ...