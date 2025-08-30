Vedno sem iskal globljo, ekstatično resnico

V nadaljevanju preberite:

François Truffaut ga je označil za »najpomembnejšega živečega režiserja«, Francis Ford Coppola pa ga je v govoru ob podelitvi nagrade za življenjsko delo opisal za »enciklopedijo, fenomen brez meja«. V šestih desetletjih je ustvaril več kot šestdeset igranih in dokumentarnih filmov, napisal več kot ducat knjig in režiral na desetine oper.

Če je kariera Wernerja Herzoga česarkoli naučila gledalce, jih je tega, da pričakujejo nepričakovano, so zapisali za Variety.

Werner Herzog ni le filmski ustvarjalec, temveč je živa inkarnacija ustvarjalne sile – obseden, nekonvencionalen, skoraj mitski. Za nekatere je »pustolovec avtor«, kot so zapisali v Guardianu; njegove filmske odiseje, kot sta Fitz­carraldo in Aguirre, božja jeza, so bile za igralce in ekipo življenjsko nevarne odprave. Drugi ga poznajo le po njegovem delu pred kamero, kot zlobneža v trilerju Jack Reacher (2012) ali kot skrivnostnega lika v TV-seriji The Mandalorian.

»Sem režiser pokrajin, verjamem v vudu snemalnih lokacij,« je nekoč dejal. In tako je vsakič znova odšel tja, kamor ga je »vudu« poklical: v perujski deževni gozd za film Aguirre, božja jeza, na aljaško tundro za film Grizzly Man (Človek grizli), v zamrznjene puščave Antarktike za film Srečanja na koncu sveta. Njegovi liki, resnični ali izmišljeni, so borci in norci vizionarji, ljudje, ki sanjajo onkraj meja svojih teles.