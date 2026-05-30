Veličastni kaos: diplomatski zlom, niz odstopov in krik po miru

Na letošnjem bienalu se je vse zgodilo, še preden se je začela otvoritev za javnost.

Vatikanski paviljon v izvedbi Soundwalk Collective in kustosa Hansa Ulricha Obrista vključuje zvezdniška imena, kot so Brian Eno, Patti Smith, Jim Jarmusch, Meredith Monk, Otobong Nkanga in drugi. FOTO: Andrea Avezzù z dovoljenjem La Biennale di Venezia, 61st International Art Exhibition, In Minor Keys

Pomembno vlogo v letošnji izvedbi Beneškega bienala je imel državni funkcionar Pietrangelo Buttafuoco, predsednik fundacije La Biennale di Venezia. Februarja 2026, ko so bila objavljena imena povabljenih umetnikov in seznam sodelujočih držav na festivalu, je namreč prevzel simbolno funkcijo mediatorja vseh napetosti, ki so se pred otvoritvijo le še stopnjevale. Umetniška snovalka 61. izvedbe Beneškega bienala Koyo Kouoh je maja 2025 zaradi bolezni nenadoma umrla. S tem so se intenzivne priprave na bienale znašle brez glavne snovalke, kar je privedlo do konfuznega brezvladja. Ta vakuum je odprl prostor za manipulacijo in izkoriščanje platforme in teme 61. izvedbe za razgaljanje političnih intenc (tako samoorganiziranih skupin kulturnega sindikalizma kot tudi oblasti Evropske unije) ter ...