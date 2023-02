Velika gesta prostega pada

V nadaljevanju preberite:

V predstavi v režiji Ivice Buljana, ki v soboto, 18. februarja, prihaja v Cankarjev dom, še posebej izstopa prvakinja zagrebške HNK, odlična Nina Violić, njen kontrapunkt pa prav tako vrhunsko vzpostavljata Livio Badurina kot dr. Križovec in Krešimir Mikić kot baron Lenbach. Režiser in njegova velika igralska trojka v zgoščeni in visoko ritmično intenzivni predstavi do filigranske natančnosti pred nas razgrnejo Krleževe besedilne mojstrovine.

Vse, kar je pred skoraj sto leti tako jasno zapisal, je še kako tam, tudi pred nami, na odru. In še vedno je aktualno in še vedno silovito: strast, kri, solze, znoj, vse zakopano v številne plasti besedila in pripravljeno na izbruh ob soočenju v meščanskem salonu – danes dnevni sobi ali pač kuhinji –, tem ekskluzivnem prostoru preživljanja prostega časa in prizorišču večine družinskih sporov.