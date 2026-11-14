Velika prerazdelitev

Če sledimo ocenam fiskalnega sveta, bi bila nesporni zmagovalec interventnega zakona slovenska plačna elita, ki šteje kakih 12.000 menedžerjev, zdravnikov specialistov in odvetnikov. Za oprostitev plačevanja socialnih prispevkov nad 7500 evrov bruto bi vsak v povprečju dobil okrog 8000 evrov na leto več. Država bi tako dobremu pol odstotka prebivalcev prepustila kakih 100 milijonov letno. Zaradi socialne kapice bi okrog 165 milijonov evrov pridobila tudi podjetja oziroma organizacije, ki zaposlujejo visoko plačane menedžerje, za katere bi se zmanjšali prispevki delodajalcev. Druga skupina zmagovalcev bi bil del mladih upokojencev, ki bi prejemali plačo iz delovnega razmerja in zraven še polno pokojnino. Fiskalni svet ocenjuje, da bi bilo zanje iz pokojninske blagajne porabljenih okrog 257 ...