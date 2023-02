V nadaljevanju preberite:

V teh dneh in tednih, ko se zima pretaplja v pomlad, nastaja vtis, da ni mogoče napraviti ničesar, da bi se stvari postavile na prav. Ustavno sodišče je na pobudo spornega vodstva RTV zadržalo izvrševanje novele zakona o RTV, ki govori o konstituiranju novega sveta zavoda. Podobno je v zdravstvu. Potencialna igra v (tudi medijskem) dogajanju je, da so z govorom o korupciji na vladni ravni izgovorjene vse potrebne velike besede za pomiritev javnosti, hkrati pa najbrž nepovratno že tečeta tista privatizacija zdravstva in uničenje starega zdravstvenega sistema, zaradi katerega je poleg zakona o RTV in v upanju po rešitvi Golobova vlada dobila svoj mandat in na volitvah premagala Janšo.