Velike vojne Rusije proti Evropi ne bo konec še več generacij

Na dveh odborih parlamentarne skupščine zveze Nato v Ljubljani je Keir Giles govoril o ruskih dezinformacijah in o tem, kako uspešna oziroma neuspešna je Moskva v zdajšnji vojni. V pogovoru za Sobotno prilogo je pojasnil, da merilo za vojaški uspeh, ki ga uporablja Vladimir Putin, v državah članicah Nata težko razumemo.

Keir Giles je višji svetovalec programa Rusija in Evrazija pri mislišču britanskega zunanjega ministrstva Chatham House. Za obrambno akademijo Združenega kraljestva je pisal in svetoval o ruskih vojaških, obrambnih in varnostnih vprašanjih, vključno s človeškimi dejavniki, ki vplivajo na rusko varnostno politiko, strategijo in doktrino, ob tem pa preučuje tudi kibernetsko in informacijsko varnost.

Kot avtor Natovega priročnika o ruskem informacijskem vojskovanju ne vpliva le na oblikovalce strategij in poveljniške strukture v oboroženih silah držav članic Nata. Pozorno mu prisluhnejo tudi odločevalci v preostalem delu zahodnega sveta. Iz Ljubljane je odpotoval v Rim na Natovo akademijo, kjer je reden gost. Z njim smo se pogovarjali večer pred njegovim prvim nastopom v Ljubljani, kjer je bil prvič, a zaradi navdušenja nad slovensko prestolnico obljublja, da tukaj ni bil zadnjič.