Eden je star 80 let, drugi 74, tretji 73. Osemdesetletnik vodi državo, ki ima v skladiščih kakšnih 5000 jedrskih konic, državo pa si želijo podrediti tehnološki velikani. Drugi vodi državo, ki ima 5500 atomskih bomb, a pomemben del države biva v siromaštvu. Ne bomo udarili mimo, če zapišemo, da državo vodijo kadri, povezani z državnim varnostnim aparatom. Tretji vodi državo, ki ima 620 jedrskih konic. Ne prav veliko, se zdi, a še vedno dovolj, da sodeluje v igri groženj z medsebojnim uničenjem. Voditelj Kitajske, države s 620 jedrskimi konicami, je edini, ki je povečal blaginjo svojega ljudstva. Pod 73-letnim Xi Jinpingom se je srednji sloj povečeval, število tistih, ki živijo v revščini, pa zmanjševalo. Osemdesetletni voditelj ZDA Donald Trump se z blaginjo ljudstva ni ukvarjal, čeprav ...