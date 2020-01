Veliko muzike za malo denarja

Preteklo desetletje je bilo za svetovno glasbeno industrijo gotovo bizarno in kaotično. Internetizacija, ki jo je začela spodkopavati že v prvi milenijski dekadi (2000–09), se je v tej (2010–19, recimo ji najstniška dekada) zažrla v vse pore življenja in zadala hud udarec, iz katerega se glasbena industrija gverilsko izvija. Toda duh je že ušel iz steklenice: internetizacija je korenito spremenila odnos človeka do poslušanja glasbe.V marsičem je šlo v drugem desetletju 21. stoletja za nadaljevanje procesov, ki so se začeli v prejšnjem, le da so eskalirali v neslutene razsežnosti. Glavni dejavnik je bila internetizacija: ...