Velikonočni pokol v Jelovcu je bil rojstvo podivjanega nasilja

Leta 1931 se je v Jelovcu, ki leži na levem bregu Drave, dobrih šest kilometrov od središča Maribora, zgodil zverinski zločin. Povezan je bil z duhom časa. In hkrati je napovedoval novo dobo. Edina očividka zverinskega zločina je bila plaha gozdna ptica. Svečanost velikonočne sobote leta 1931 je dopolnjevala polna luna. Kočarska družina iz Jelovca pri Mariboru je že legla k počitku, medtem ko je mesečina svetila na mizo skromnih dobrot, pripravljenih na nedeljsko čaščenje izobilja. Šestdesetletni gospodar Alojz je spal v sobi levo od veže, ostarela sestra Kunigunda ter obe odrasli hčeri s šestletnim rejencem Rajmundom pa so imeli ležišča desno od vežnih vrat. Šestintridesetletni gospodarjev sin Ivan je zaradi pomanjkanja prostora spal v hlevu. Že kmalu je obžaloval, da je bil oče tako ...