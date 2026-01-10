Verjemite diktatorjem, kar vam govorijo

V eni od moskovskih knjigarn se je zgodilo nekaj neverjetnega. Odkar je ruska vojska pred zdaj že skoraj štirimi leti vdrla v Ukrajino, so se začele dogajati množične kraje Orwellovega distopičnega romana 1984. Po številu ukradenih knjig je bil Orwell dolgo na prvem mestu. V letu, ki se je ravnokar izteklo, pa je prišlo do nenavadnega preobrata. Orwella so prehitele kraje ruske ustave, ki na papirju prepoveduje cenzuro, zagotavlja svobodo govora, združevanja in prost dostop do informacij. »Orwella beremo zaradi njegovih razmišljanj o realnosti, po ruski ustavi pa zdaj listamo kot po prekrasni utopiji,« se z dobršno mero grenkobe šalijo Rusi.

Na drugi strani Atlantika so bile kar nekaj let zapored pravi hit knjige o Donaldu Trumpu. Zlasti v prvem mandatu. Fire and Fury Michaela Wolffa je bil leta 2018 denimo naravnost pošastni bestseller. Američani so požirali vse, kar je bilo napisanega o njem. Toda potem so se stvari čez noč spremenile. Knjige o Trumpu ne zanimajo nikogar več. In morda bodo tudi Američani po letu dni drugega mandata – in ob peti obletnici šestojanuarskega prevrata, najbolj sramotnega dne v novejši ameriški zgodovini – zdaj znova začeli listati po svoji ustavi, kjer je zapisanih veliko lepih in zavezujočih stvari, a jih predsednik in njegova kamarila že lep čas ne spoštujeta več.