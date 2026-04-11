Viktorjev volilni »golaž komunizem«

So to volitve ali vojna? Viktorju Orbánu, premieru z najdaljšim stažem v Evropski uniji in populistu nad populisti, gori pod nogami.

Vzrokov za morebitni poraz Viktor Orbán ne išče pri sebi, ampak v zunanjih sovražnikih. Našel jih je v Ukrajini. Kijev zdaj ogroža Budimpešto in ne Orbánova partija Fidesz, ki je iz Madžarske naredila eno najrevnejših držav v Evropski uniji. In izza vsakega vogala na Orbána seveda prežijo nevarni tuji vohuni. Zato je madžarski pisatelj György Dragomán zdajšnje stanje v državi slikovito opisal kot najtemnejšo politično noir-spy-novel-technothriller realnost doslej. Slobodan Marković, profesor na fakulteti za politične vede v Beogradu, ki pogosto predava v Budimpešti, mi pravi, da na ulicah glavnega mesta prevladujejo portreti Volodimirja Zelenskega. Kakor da bi bile volitve v Ukrajini in ne na Madžarskem. Evropa takšne predvolilne kampanje še ni doživela. Iz provladnih madžarskih računov ...