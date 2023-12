Viličarista

V nadaljevanju preberite:

Moj stari, ki se je na vse pretege trudil, da sin ne bi postal pesnik, mi je kot najstniku podaril bankovec za petsto dinarjev, na katerem je bil, kot zakleto, upodobljen sam Nikola Tesla, za povrh z ogromno knjigo v naročju. Denar je bil kajpada namenjen za tečaj voznika viličarja. Čeprav takrat res nisem želel biti viličarist, sem poslušal očeta in se vseeno udeležil prve ure. Začeli smo s praktičnim delom in vse je šlo kot po maslu, dokler ni prišla na vrsto vzvratna vožnja, ki se mi je zdela preveč zahtevna, zato sem pograbil svoj bankovec s Teslo in jo pobrisal iz tistega skladišča v Mostah.