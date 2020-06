Virtualna diplomacija

Dva metra narazen in vsak na svoji strani rdeče preproge sta Boris Johnson in Emmanuel Macron med nedavnim srečanjem v Londonu značilno kazala, kako nenavadna je postala diplomacija v času pandemije. Dvostranski diplomatski sestanki potekajo brez običajnih ritualov, rokovanj, trepljanj, objemov in sploh fizične bližine, multilateralna srečanja so odpovedana in preložena v negotovo prihodnost oziroma potekajo virtualno, v obliki videokonferenc.Gledali smo posnetke britanskega premiera in francoskega predsednika, ki sta med poziranjem in smehljaji pred najbolj znanimi črnimi vrati na številki 10 pozornost posvečala predvsem varni ...