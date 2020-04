FOTO:Virus je odnesel parado. Bo morda tudi Putina?

Rusija se je kljub več kot štiri tisoč kilometrov dolgi meji s Kitajsko zelo neresno ukvarjala s covidom-19, čeprav so prve primere bolezni v državi opazili že januarja. A zdaj plačuje hud davek za tovrstno neodgovornost. Število okuženih se dramatično povečuje, zlasti v Moskvi. Na dlani je, da Rusija ni bila pripravljena na epidemijo. Ne Kremelj ne zdravstveni sistem in ne Vladimir Putin, ki se mu zdaj vsi načrti – v dvajsetem letu vladanja – kar po vrsti sesuvajo kot hiša iz kart. Čeprav je bilo že zdavnaj jasno, da je smrtonosni virus tu in da ne bo kar na lepem izginil, se je Putin namesto z njim (in vse hujšo ...