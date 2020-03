Virus, krona in mi

Koronavirus je še naprej objektiven in neusmiljeno neizprosen. Ameriški predsednik Donald Trump je to prezrl in celo proti mnenju ameriške gospodarske zbornice izrazil jasen namen, da Ameriko (gospodarstvo) spet zažene do velike noči. Novinarji so ga vprašali, po kakšnih kriterijih datum velike noči izvzema iz splošnih znanstvenih ugotovitev o naravi širjenja tega virusa. Odgovor je bil simptomatičen celo bolj kot simptomi koronavirusa: da gre za »čudovit datum« in za »čudovite praznike«, je rekel. Nato je novinarje, ki so naprej vrtali v nelogičnost te izjave in terjali resen odgovor, obtožil, da v poročanju o njem ...