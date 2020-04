FOTO:Virus zgolj zakriva večne probleme

V gneči med ljudmi in vso mogočo avtomobilsko pločevino na glavni avtobusni postaji v Kampali se pred tabo kot jezero odpre veliko parkirišče kombijev (Old taxi park). Ker je malo spuščeno, imaš občutek, da bi lahko po tej gladini kar hodil, saj so kombiji z belomodrimi strehami tesno drug zraven drugega. V dvigajočem se prahu čakajo, da bodo potnike odpeljali proti severu, vzhodu in zahodu Ugande, njihovi vozniki pa se borijo, da bodo napolnili vsak kotiček kombija s čim več ljudmi in še s kakšno živo živaljo.Danes, enako kot že dva tedna, je to jezero prazno. Kombijev ni, ostala je rdeča luknja. Le kot kapljica na ...