FOTO:Virusni šok, kakršnega turistična panoga še ni doživela

Lani se je po svetu na turistično pot odpravilo kar 1,5 milijarde ljudi in Svetovna turistična organizacija je še januarja za letos pričakovala tri- do štiriodstotno rast te panoge. Tudi obseg turistične dejavnosti v Sloveniji vse od padca na začetku 90. let raste, v zadnjih letih celo nadpovprečno; letos so pričakovali tri- do petodstotno rast. A pandemija koronavirusa je vse obrnila na glavo in kaže, da bo turizem med tistimi, ki jih bo ta kužni pojav najbolj prizadel. Turizem je bil kljub nekaterim šokom, kot so teroristični napadi, posamični bolezenski izbruhi ali naravne nesreče, v zadnjem desetletju v vzponu. Samo ...