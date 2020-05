Višegrajski vlak  

Vzhodna Evropa se je spet znašla na robu. Minilo je poldrugo desetletje, odkar je Evropska unija s širitvijo zacelila rane, ki so jih naredile vroče in hladne vojne, s petinpetdesetimi milijoni Slovanov je dobila odmerek nove, sveže krvi. Članice, ki jih niso nikoli nehali imenovati »nove«, pa so se izkazale za destruktivni element. Obstale so na evropski periferiji. Tu zraven je tudi Slovenija – uspelo ji je priti tja, kjer ni nikoli bila. Postala je podizvajalka Višegrada. Zamudila je priložnost, da bi se odlepila od vzhodnoevropske gmote. Že zdavnaj bi se lahko distancirala od Madžarske, črne ovce v Evropski uniji, in ...