Zemlja je glavna junakinja te kratke in res posebne knjige, ki jo lahko preberemo v nekaj urah; medtem se v jeklenem plovilu v obliki črke H, ki lebdi nekje nad nami, že marsikaj zgodi. V štiriindvajsetih urah in s hitrostjo 28.000 kilometrov na uro mednarodna vesoljska postaja kar šestnajstkrat obkroži zemljo; astronavti vidijo šestnajst sončnih zahodov in šestnajst sončnih vzhodov. Večkrat na dan morajo pogledati na uro, da se nekako zasidrajo v dan, da ne sprejmejo tako zlahka drugačnega odštevanja časa.