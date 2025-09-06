Vlada izbrala kapital namesto ljudi: privilegiji bogatih pred solidarnostjo

V nadaljevanju preberite:

Iniciativa Glas ljudstva z osnutkom zakona predlaga, da bi v Sloveniji namesto pavšalnega obveznega zdravstvenega prispevka uvedli progresivni prispevek. Pobudo je posvojila skupina poslank in poslancev in dokument poslala v zakonodajno proceduro. Vlada je sklenila, da zakonskega predloga ne podpira.

Sporočilo vlade, da ne podpira predloga zakona civilne iniciative Glas ljudstva o preoblikovanju fiksnega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) v pravičen proporcionalni prispevek, je razočaranje, ni pa presenečenje. Kljub temu da je koalicija uvedbo solidarnega prispevka pred volitvami obljubila in to zavezo občasno ponavljala – nazadnje poslanci Svobode še pred dvema tednoma –, so se znaki, da bo vlada prelomila svojo zavezo, kazali že prej v obliki zavlačevanja priprave lastnega zakona, dvoumnih izjav premiera in odklonilnega stališča finančnega ministra. Vseeno pa je ostajalo upanje, da bo prevladal pozitivni politični učinek odprave te krivice ali vsaj strah vladajoče koalicije zaradi razburjenja javnosti ob njenem ohranjanju. A vsaj kar zadeva vlado, je to upanje splahnelo.