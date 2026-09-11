Vladimir Putin: »Obesili me bodo!«

Ruskega predsednika se loteva obup. Vojna proti Ukrajini, ki se zdaj vleče že peto leto, čeprav naj bi Kijev po prvotnih načrtih padel v treh dneh, se je sprevrgla v polom. Prihodnji konec tedna bo Rusija izbirala novo dumo. Toda čeprav je razplet že zdaj jasen, saj opozicija ne sme na volitve, Vladimir Putin domači javnosti nima kaj pokazati. Na dlani je, da vojne ne namerava končati. Zato postaja vse bolj nepredvidljiv. In nevaren. V Kremlju so vse bolj zaskrbljeni. Navdušenje nad vojno, ki jo je leta 2022 glasno podpirala velika večina ruskega prebivalstva, zdaj močno kopni. Ukrajinski napadi globoko v rusko zaledje, ki uničujejo rafinerijo za rafinerijo, pa tudi druge pomembne industrijske in trgovske objekte, so povzročili neskončne vrste na bencinskih črpalkah. Vojna je prišla ...