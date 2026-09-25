Vladni svetovalec pod rentgenom izraelskih obveščevalcev

Kratko sporočilo, ali se lahko slišiva, sem mu napisal v angleščini. Jonas Sonnenschein mi je odgovoril v slovenščini. V Sloveniji s presledki živi od začetka drugega desetletja tega stoletja; vmes je nekaj let bival še na Švedskem, kjer je končal doktorski študij. V središču pozornosti je bil ob novinarski preiskavi izraelskega časnika Harec, ki je pokazala, da je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Cyberglobes zbiralo informacije o aktivistih, ki v Sloveniji dvomijo o smotrnosti gradnje nove jedrske elektrarne v Krškem. Seznam tistih, o katerih je podjetje Cyberglobes zbiralo podatke, je daljši, mednarodni; na njem niso samo ljudje, ki so zadržani do jedrske energije. Pri Sonnenscheinu je zanimivo, da ne spada med nasprotnike jedrske energije. Ker se še kako zaveda problema ...