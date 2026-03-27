Ali Žerdin: Levica kupuje topove, desnica bi razstrelila pravno državo

V času medvladja lahko na minule volitve lepimo superlative. Recimo ugotovitev, da tako umazane volilne kampanje še nismo imeli. A dodajmo še enega: tako čudaških volitev še ni bilo. Zakaj trditev, da so bile čudaške? Ker so bila pričakovana programska izhodišča postavljena na glavo. Poenostavimo: desnica je v zadnjih metrih dirke stavila na obljube o neusmiljenem boju proti korupciji. Resno? Pa saj volitve niso bile sklicane na prihajajoči praznik, na 1. april. Obljuba o neusmiljenem boju proti korupciji je prihajala od strani, ki bi demontirala že tako oslabljeno protikorupcijsko komisijo, prvo zaveznico pa vidi v sedanji budimpeški vladi.