Vnukinja šerpe Ang Phuja pod goro razmišlja o študiju v tujini

Devetindvajsetega maja 1953 sta Novozelandec Edmund Hillary in Nepalec Tensing Norgay kot člana angleške odprave pod vodstvom Johna Hunta dosegla vrh najvišje gore sveta, 8848 metrov visoki Mount Everest. To je bil eden največjih dosežkov v zgodovini raziskovanj še neznanih predelov našega planeta. Več kot trideset let prizadevanj doseči to magično točko je bilo končno osmišljenih.

Točno pred sedemdesetimi leti sta nanj stopila prva človeka. Šestindvajset let potem nam je uspelo preplezati najtežjo smer na Everest. Žal se Ang Phu ni vrnil z gore. Danes, konec maja 2023, pa njegova vnukinja tu, pod najvišjo goro sveta, razmišlja o nadaljevanju študija v tujini …