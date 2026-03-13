Kdo je upravljal skrito kamero? Tuja ali domača agencija?

Napoved je bila zlovešča. Televizija Beograd je 25. januarja 1990 sporočila, da bo predvajala dokumentarec, ki bo postregel z resnico. Na modrem ozadju je pisalo Specijalna emisija, posebna oddaja. Na črno-belem posnetku nizke kakovosti je v zakajeni sobi hrvaški general Martin Špegelj ob steklenici žganice sogovorniku razlagal, kakšni so načrti. Kako bodo hrvaške sile pred osamosvojitvijo prišle do orožja, kako bodo likvidirale pripadnike jugoslovanske vojske, kam so v tej shemi umeščeni kosovski vojaki.

Hrvaški general je razlagal, sogovornik pa ga je pozorno poslušal in občasno frcnil kakšno misel, da bi generalu beseda tekla še bolj gladko. Žganica je dodala svoje. V nekem trenutku je steklenica, ki je bila na mizi, nedoumljivo izginila. Ni je bilo več. Pač. Posnetek je bil zmontiran. Zdelo se je, da so izvajanja generala Špeglja posneta v enem kadru, a je med montažo filmskega gradiva steklenica iz kadra izginila.