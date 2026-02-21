Vojna, daljša od druge svetovne

Ruska vojna proti Ukrajini zdaj traja že dlje kot druga svetovna vojna, ta »velika domovinska vojna«, kot v Moskvi pravijo strašnemu spopadu s Hitlerjem. Vojna je takrat trajala natanko 1418 dni. Sveta številka, ki jo znajo na pamet vsi starejši prebivalci nekdanjega sovjetskega prostranstva. Ta magični mejnik je bil v vojni proti Ukrajini presežen 11. januarja letos. A tudi po štirih letih spopadov ruskemu uničevanju Ukrajine še ni videti konca.

Uradno rusko zgodovinopisje je (svojo) drugo svetovno vojno zakoličilo med 22. junijem 1941, ko je Adolf Hitler v operaciji Barbarossa napadel Sovjetsko zvezo, in 9. majem 1945. Dogodki pred 22. junijem so nekako črtani iz uradnega spomina. Vladimir Putin denimo nikoli ne govori o paktu Ribbentrop-Molotov ali o sovjetski zasedbi Poljske septembra 1939 in potem še baltskih držav. Kakor da sporazuma in kolaboracije s Hitlerjem nikoli ni bilo. In vojne do leta 1941 tudi ne.