Evropska unija enotna samo pri konceptu novega oboroževanja

Ko to pišemo, iz egiptovskega Šarm el Šejka prihajajo dobre novice. Vojne v Gazi naj bi bilo konec. V ponedeljek naj bi prišlo do izmenjave izraelskih ujetnikov, nato palestinskih zapornikov. Končal naj bi se genocid, zadnji in najmarkantnejši, kajti spočel se je v državi naroda, ki je pred manj kot stoletjem v Nemčiji doživel svojo kataklizmo.

V pregretem svetu, ki ga še naprej zaznamuje tudi vojna v Ukrajini, nič ni in ne bo enostavno, tako kot ni bilo po prvi in drugi svetovni vojni. Toda v ospredje kot pričakovanje in zahteva človeštva spet prihaja vprašanje miru. To je po dveh svetovnih vojnah in relativno dolgotrajnem svetovnem miru poleg ekologije sveta spet največja in najpomembnejša tema.