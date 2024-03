Jeffrey Sachs: Vojna je največji posel

V nadaljevanju preberite:

Danes ima status kritičnega analitika in javnega intelektualca. Je profesor na newyorški univerzi Columbia. 69-letni ekonomist se je ob koncu 80. let prejšnjega stoletja uveljavil kot svetovalec vlad, ki so se lotevale prehoda iz socializma v kapitalizem. Deloval je na Poljskem, v Rusiji, svetoval je tudi vladi SFRJ. Njegovi današnji pogledi so drugačni od tistih, ki jih je imel v obdobju, ko je veljal za čudežnega harvardskega mladega ekonomista.