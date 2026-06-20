Ukrajina in posttravmatska stresna motnja: Vojna je povsod, četudi nevidna

Vojna v Ukrajini traja že dlje od druge svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni nobena država ni imela tako velikega deleža prebivalstva na fronti črti.

V zelenih mestnih parkih in na klopeh ob reki Už v središču mesta Užgorod tik ob slovaški meji posedajo številni vojni veterani. Mnogi so ranjeni. Nekateri namesto na klopeh in stolih sedijo na invalidskih vozičkih. V brutalni vojni so ostali brez nog. Pogovarjajo se izključno o vojni. O smrti, ranah, grozljivih prizorih s prvih frontnih črt vzhodnega ukrajinskega bojišča, Harkova, Zaporožja in Hersona. Medtem ko si izmenjujejo boleče izkušnje, poskušajo na bojišča priklicati soborce. Mnogi se počutijo krive, ker so, huje ranjeni, morali bojišče zapustiti. Pravijo, da so tovariše pustili na cedilu. Muči jih krivda preživelega. Razglabljajo o bojnih strategijah. Prisotnost tujca jih ne moti – alkohol pomaga. Govorijo o bolečini, ki ne popušča. In verjetno nikoli ne bo. Nekateri povedo, da ...