Vojna očetov proti sinovom

Dan zmage, ki so ga v Moskvi dolgo slavili kot praznik miru, poguma in spomina na žrtve »velike domovinske vojne«, se je pod Vladimirjem Putinom spremenil v praznik vojne in militarizma. In s tem izgubil ves moralni kapital, ki ga je prinesla velika zmaga nad nacizmom v drugi svetovni vojni. Dan zmage, kot smo ga poznali nekoč, je pravzaprav umrl, pravi ruski sociolog Igor Ejdman.

To divje pobedobesje, kot se v ruščini pravi slepemu besnilu zmage, ki je Kremelj in velik del ruske javnosti okužilo v zadnjem desetletju, je posledično pripeljalo tudi do zdajšnje brutalne vojne proti Ukrajini, kjer ruska soldateska zdaj počne natanko to, kar je v tem delu vzhoda Evrope nekoč počela zločinska nemška vojska. Urbicid nad mesti, množični grobovi, posilstva, deportacije, masakri …