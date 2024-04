Vojne in nekaj povelikonočnih resnic

V nadaljevanju preberite:

Mogoče je bilo nekaj globoko simboličnega v tem, da so okrog velikonočnega tridnevja naše mokro nebo pregrnili oblaki saharskega peska. Porjavili so obzorje in onesnažili zrak, da ga skorajda ni bilo mogoče dihati, kakor da bi hoteli ponazoriti, v kakšnem svetu smo se znašli in kako namesto sporočila miru prihajajo sporočila vojne in sovraštva.