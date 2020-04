Vojni diskurz, ki se širi skupaj z virusom, je netočen in neumesten

Še pred tedni je bilo vse drugače: vsaj del človeštva je – v resnici pregorelo ali samo salonsko razvajeno – vzdihoval, kako ne dohaja kapitalističnega ritma in je treba tempo upočasniti, če ne kar ustaviti. Resetacija ali alienacija, je odmevalo v nemogočem paru, dokler ni tudi med nas zarezala epidemija drugih – Kitajcev, in še preden bi se ovedli, postala pandemija vseh. Zdaj smo malone vsi talci negibnosti, stanja, ki mu je filozof Jérôme Lèbre napisal neke vrste hvalnico.Pred dnevi sva sedela daleč stran drug od drugega, v Parizu in Ljubljani, vsakdo bolj kot ne pri miru pred računalnikom, in se dinamično ...