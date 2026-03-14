Volilno soglasje za nacionalni program v prelomnem času

Oktobra 2024 se je skupina prijateljev – Peter Jambrek, Alenka Puhar, Ernest Petrič, Dimitrij Rupel, Ivan Štuhec, Žiga Turk in Tomaž Zalaznik – dogovorila za ureditev in izdajo knjige o Sloveniji, ki naj bi sledila delom, ki so bila po vsebini in moči zgodovinska, kot so bili Prispevki za slovenski nacionalni program, objavljeni v 57. številki Nove revije februarja 1987, in Sproščena Slovenija – Obračun za prihodnost, ki je leta 1999 v zaključku navedla programske točke za tedaj odprta vprašanja in so jo uredili France Bučar, Niko Grafenauer, Peter Jambrek, Drago Jančar, Jože Pučnik in Rudi Šeligo.