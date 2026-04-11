Volitve bodo odločile, ali bomo satelit Rusije in izrinjeni iz EU in Nata

Vitalni 84-letnik nas je povabil na pogovor v svoje staro meščansko stanovanje v središču Budimpešte ravno na dan, ko je v prestolnico prišel ameriški podpredsednik JD Vance reševat Viktorja Orbána pred jutrišnjimi volitvami. Géza Jeszenszky je leta 2010 Orbána še podpiral, a se je zdajšnji premier Madžarske od takrat povsem spremenil in postal to, kar Jeszenszky imenuje Putinov satelit.

Med revolucijo leta 1956 je imel petnajst let in to dogajanje jga e zaznamovalo za vse življenje, komunizem ga nikoli ni privlačil in zato je ostal zvest revoluciji 1956. Zanj je nepojmljivo, da Madžarska podpira Rusijo proti napadeni sosedi Ukrajini, ki se bori na isti način, kot se je leta 1956 borila Madžarska.