Volja do moči in mednarodno pravo

Ali smo torej priča razpadu svetovnega reda, kakršnega smo poznali doslej, kot je na münchenski varnostni konferenci dejal nemški kancler Friedrich Merz?

V svetu smo priča temeljitemu predrugačenju konfiguracije moči, v katerem glavno vlogo igra hegemonistična paradigma. Hegemonija velikih sil, kot so ZDA, Kitajska in Rusija, se kaže že dalj časa in odraža multipolarno razumevanje sveta. Z vso silovitostjo je ta paradigma izbruhnila v drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa – z nenasitno voljo do moči, ki jo uporablja pri izvajanju svoje (zunanje) politike. Pojem volje do moči (Wille zur Macht) je, kot vemo, opredelil Friedrich Nietzsche in predstavlja notranje gonilo posameznika, da lastno moč udejanji in spremeni svet po svoji meri. Pri Nietzscheju je imel ta pojem močno moralno in ustvarjalno podstat, česar pa ne moremo samodejno prenesti na sedanji čas. Hegemonija nekoč in danes Hegemonija sama po sebi ne pomeni nekaj ...