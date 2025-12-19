Volodimir Zelenski: Mož, ki ne spi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stisnjen v kot. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je že od svojega prvega mandata tudi podizvajalec ruskega partnerja Vladimirja Putina, se ga želi čim prej znebiti. Trumpov »mirovni načrt« za Ukrajino je v resnici ruski vojni načrt – in ozemeljska nagrada za že skoraj štiri leta trajajočo (na osem let podlage) rusko kolonialno-imperialno agresijo.

Če se je ta 24. februarja 2022 zgodaj zjutraj za svetovno diplomacijo, ki v odnosu do putinistične Rusije nikoli ni bila sposobna kaj drugega kot magičnega mišljenja, zdela šokantna, je danes – kot modus operandi – z množičnim ubijanjem, sistematičnim rušenjem in predvsem krajo ozemlja ter brisanjem zgodovine v realnem času postala sprejemljiva oblika zunanje politike. Standard.

Ko je Zelenski na dan začetka ruske agresije na Ukrajino – medtem ko so po Kijevu že več ur padale bombe, proti ukrajinski prestolnici pa so prodirali ruski tanki – suvereno zavrnil ameriško ponudbo za evakuacijo, je sprejel najpomembnejšo odločitev v življenju. Komedijant, ki se je kot ukrajinski predsednik prelevil v eno izmed lastnih vlog, se je tako čez noč prelevil v voditelja države v vojni. Napadene, delno okupirane države, ki se je bila odločna (u)braniti, in države, ki je kljub močnim notranjim trenjem tudi po njegovi zaslugi »v svoji najbolj temni uri« nemudoma stopila skupaj.

S tem je Volodimir Zelenski (letnik 1978) postal tudi voditelj države v vojni in človek, ki je na svojo dušo in pleča prevzel odločanje o življenju in smrti; o življenju in smrti desettisočih, stotisočih. Težjih odločitev ni mogoče sprejemati. A tedaj – in podobno je tudi skoraj štiri leta kasneje – je bilo jasno, da bi umik pomenil konec Ukrajine.