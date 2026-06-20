Vračanje v jugoslovanski kadrovski model

Tisti, ki so v delovna razmerja vstopali v nekdanji skupni državi, se še spomnijo, da so takrat velike fabrike, zdravstveni domovi, šole in druge javne ustanove ljudem, ki so se zaposlili pri njih, pogosto v najem ponudili tudi stanovanje. To se je lahko zgodilo že v domačem kraju, kaj šele, če so nekoga hoteli prepričati, da je službo sprejel v kakšnem bolj oddaljenem koncu domovine, kjer ni imel urejenega stanovanjskega vprašanja. Še danes, denimo, v nekaterih blokih najdemo tako imenovano hišniško stanovanje.

Takratni državni ustroj je, kot kaže, razumel, da je treba aktivnemu prebivalstvu na trgu dela omogočiti ureditev stanovanjskega vprašanja po dostojni ceni. S tem niso le lažje privabljali kadre v morebiti bolj odročne kraje, ampak je bilo to pomembno tudi za mlade, ki so se tako osamosvojili, si ustvarili družine in zagotavljali nove generacije, ki so kasneje predstavljale svežo kri za trg dela.