Vrh Putin-Trump: Jalta na Aljaski, pogajanja daleč od Ukrajine in Evrope

Vladimir Putin se je v dobrih petindvajsetih letih vladanja doslej sestal kar s petimi ameriškimi predsedniki. Začel je z Billom Clintonom. Junija 2000 v Moskvi, le dobre tri mesece zatem, ko je uradno postal predsednik države. Clintonu je sledil George Bush. Z njim se je prvič srečal na Brdu pri Kranju junija 2001. Nato so prišli na vrsto še Barack Obama, Donald Trump in Joe Biden. Doslej se je s predsedniki ZDA sestal že 48-krat. Tokratno srečanje na nekdaj ruski Aljaski je že 49. po vrsti. In prvo v Trumpovem drugem mandatu.