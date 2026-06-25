Vrhunski ženski v gastronomiji: na lovu za popolnostjo, ki ne obstaja

Med pogovorom z Ano Roš in Clare Smyth je postalo jasno: uspeh ni vedno tisto, kar človeka najbolj žene.

Obe imata skoraj vse, kar lahko doseže kuhar. Tri Michelinove zvezdice. Naziv najboljše šefinje kuhinje na svetu. Vodita lastni cenjeni restavraciji, ustanavljata franšize. Clare Smyth je bila konec maja prvič pri nas, v gosteh pri Ani Roš, za štiriročno večerjo, ki je bila po svoje krst novega pomladnega menija v Hiši Franko, imenovanega Euphorest. Predvsem pa je bil ta obisk prvi od večerov, poimenovanih Forces of Nature, Sile narave. Gre za kulinarični feljton na najvišji gastronomski ravni, vsebinsko kompleksen – predvsem pa bodo zgodbe, ki jih bodo s seboj prinesli gostje, očitno zelo živahne. Po Smythovi septembra prihaja Danec Eric Vildgaard (Jordnær), oktobra pa iz Dubaja Himanshu Saini (Trèsind). Gre za tri šefe kuhinj, ki jih na osnovni ravni povezuje predvsem dejstvo, da so ...