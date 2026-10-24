Vrnili smo se, da zalajamo

Po tihem in neslavnem razhodu pred trinajstimi leti, ko so po sočno krvavem albumu Prekletih bazar obtičali izpraznjeni na točki brez čustvenega goriva, se je četverka Res Nullius konec poletja vrnila in objavila nov, šesti album, Poker mizantropov. Kar tako – najprej dolga tišina, nato erupcija. Najprej težek molk in nato bum, tras, beng! In zdaj, kaj zdaj? Če bi bili v nekem drugem kulturnem prostoru, neki drugi državi – ne bi bilo treba, da bi bila to glasbena velesila, lahko je tudi Hrvaška ali Srbija, kjer cenijo tiste, ki znajo rock'n'roll prevesti v lokalno govorico –, bi ob vrnitvi benda Res Nullius verjetno frčalo. Odraz našega odnosa do domače glasbene ustvarjalnosti je tudi, da (še) nimamo seznama stotih najboljših domačih rock albumov. Če bi ga imeli, bi na njem zelo verjetno ...