Vrnitev na Kitajsko: Včasih so imeli dve službi. Danes so veseli, če imajo eno

Ekipa podkasta Svet v skodelici čaja je odšla na pot. Ali povedano natančneje: Zorana Baković je po skoraj desetih letih spet na Kitajskem, v državi, kjer je bila prvič leta 1977. »To je moj povratek. In da, Kitajska je moja duhovna domovina.«

Odkar je ni bilo na Kitajskem, se je marsikaj spremenilo, a ne tako zelo, da bi jo kaj bistveno presenetilo: »Zagotovo se ni spremenilo toliko, kot so govorili. Seveda je veliko novih, futurističnih stavb, ki kažejo, kakšna želi biti Kitajska. Toda še zmeraj je veliko gneče, predvsem pa se niso spremenili Kitajci. Ostajajo nasmejani in odprti.«

Če je na cesti veliko prometa, je zaradi električnih avtomobilov vse manj hrupa. »Ko sem odšla iz Kitajske, je bilo veliko smoga. Sonca se skoraj ni videlo. To je vsekakor sprememba na bolje.«

Zorana Baković je spet na Kitajskem. FOTO: Aljaž Vrabec

Po drugi strani je težko spregledati, da je več nadzora. Po mestih je videti številne policiste, ki ljudi še pogosteje preverjajo. Pred dvema letoma denimo niso ustavljali kolesarjev, ki se peljejo mimo Trga nebeškega miru (Tiananmen), danes pa to nenehno počnejo. »Spomnim se obdobja, ko sem lahko na Tiananmenu celo rolala. Vsekakor se zdaj pri ljudeh občuti več nadzora in previdnosti, sploh ko govorijo o politiki. Ne pravim, da Kitajska postaja zaprta, temveč je boljši izraz, da je vse bolj stisnjeno.«

V več pogovorih z domačini je očitno, da so veseli, ker imajo vse več pravic v zdravstvenem sistemu. Na pregled z magnetno resonanco čakajo samo en dan.

Česa se oblast najbolj boji? »Najbolj jih je strah množičnih zborovanj, ki bi povezala širše nezadovoljstvo. Cene nepremičnin so padle za trideset odstotkov. Mnogi čutijo, da se njihovi vložki ne bodo nikoli povrnili. Manj je delovnih mest. Včasih so imeli dve službi, danes so veseli, če obdržijo eno. Mlada generacija med 19 in 25 leti ima občutek, da ne bodo imeli takšnega življenja kot njihovi starši, zato je politike strah, da se to nezadovoljstvo ne bi povezalo v upor.«

Vendar na Kitajskem obstaja več ravni. »Že res, da so Kitajci z razvojem postali bolj resni in da vseskozi hitijo na delo, a še vedno lahko z njimi navežeš pogovor. Zanima jih veliko stvari: koliko si star, ali si poročen, koliko kilogramov imaš …«

V nadaljevanju poslušajte še, zakaj je treba obiskati Kitajsko, in malce tudi o tem, kako je kitajska oblast povezala komunizem in kapitalizem. V več pogovorih z domačini je namreč očitno, da so veseli, ker imajo vse več pravic v zdravstvenem sistemu. Na pregled z magnetno resonanco čakajo samo en dan.