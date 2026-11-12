  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Sobotna priloga

    Vrnitev na Kitajsko: Včasih so imeli dve službi. Danes so veseli, če imajo eno

    Podkast Svet v skodelici čaja se javlja iz Kitajske. Opazno je, da je več nadzora, a manj smoga, ljudje pa cenijo izboljšano zdravstveno zavarovanje.
    Svet v skodelici čaja. FOTO: zajem zaslona
    Galerija
    Svet v skodelici čaja. FOTO: zajem zaslona
    Aljaž Vrabec
    Zorana Baković
    12. 11. 2026 | 09:00
    12. 11. 2026 | 10:02
    3:43
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ekipa podkasta Svet v skodelici čaja je odšla na pot. Ali povedano natančneje: Zorana Baković je po skoraj desetih letih spet na Kitajskem, v državi, kjer je bila prvič leta 1977. »To je moj povratek. In da, Kitajska je moja duhovna domovina.«

    image_alt
    Evropa nima več izhoda, zato Kitajski postavlja ultimat

    Odkar je ni bilo na Kitajskem, se je marsikaj spremenilo, a ne tako zelo, da bi jo kaj bistveno presenetilo: »Zagotovo se ni spremenilo toliko, kot so govorili. Seveda je veliko novih, futurističnih stavb, ki kažejo, kakšna želi biti Kitajska. Toda še zmeraj je veliko gneče, predvsem pa se niso spremenili Kitajci. Ostajajo nasmejani in odprti.«

    Če je na cesti veliko prometa, je zaradi električnih avtomobilov vse manj hrupa. »Ko sem odšla iz Kitajske, je bilo veliko smoga. Sonca se skoraj ni videlo. To je vsekakor sprememba na bolje.«

    Zorana Baković je spet na Kitajskem. FOTO: Aljaž Vrabec
    Zorana Baković je spet na Kitajskem. FOTO: Aljaž Vrabec

    Po drugi strani je težko spregledati, da je več nadzora. Po mestih je videti številne policiste, ki ljudi še pogosteje preverjajo. Pred dvema letoma denimo niso ustavljali kolesarjev, ki se peljejo mimo Trga nebeškega miru (Tiananmen), danes pa to nenehno počnejo. »Spomnim se obdobja, ko sem lahko na Tiananmenu celo rolala. Vsekakor se zdaj pri ljudeh občuti več nadzora in previdnosti, sploh ko govorijo o politiki. Ne pravim, da Kitajska postaja zaprta, temveč je boljši izraz, da je vse bolj stisnjeno.«

    V več pogovorih z domačini je očitno, da so veseli, ker imajo vse več pravic v zdravstvenem sistemu. Na pregled z magnetno resonanco čakajo samo en dan.

    Česa se oblast najbolj boji? »Najbolj jih je strah množičnih zborovanj, ki bi povezala širše nezadovoljstvo. Cene nepremičnin so padle za trideset odstotkov. Mnogi čutijo, da se njihovi vložki ne bodo nikoli povrnili. Manj je delovnih mest. Včasih so imeli dve službi, danes so veseli, če obdržijo eno. Mlada generacija med 19 in 25 leti ima občutek, da ne bodo imeli takšnega življenja kot njihovi starši, zato je politike strah, da se to nezadovoljstvo ne bi povezalo v upor.«

    image_alt
    Zorana Baković: Ne verjamem v napredek brez svobode

    Vendar na Kitajskem obstaja več ravni. »Že res, da so Kitajci z razvojem postali bolj resni in da vseskozi hitijo na delo, a še vedno lahko z njimi navežeš pogovor. Zanima jih veliko stvari: koliko si star, ali si poročen, koliko kilogramov imaš …«

    V nadaljevanju poslušajte še, zakaj je treba obiskati Kitajsko, in malce tudi o tem, kako je kitajska oblast povezala komunizem in kapitalizem. V več pogovorih z domačini je namreč očitno, da so veseli, ker imajo vse več pravic v zdravstvenem sistemu. Na pregled z magnetno resonanco čakajo samo en dan.

    Sorodni članki

    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Evropa nima več izhoda, zato Kitajski postavlja ultimat

    V podkastu Svet v skodelici čaja o pogajanjih Evropske unije s Kitajsko o velikanskem trgovinskem primanjkljaju.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 7. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    (Podkast analiza) Xi in Trump: bosta šla po nagrado za mir ali v spopad

    V podkastu Svet v skodelici čaja je tokrat osrednja tema obisk Xi Jinpinga v Združenih državah Amerike.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 24. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Kitajska

    Zakaj 1,4 milijarde Kitajcev še ni našlo nogometne enajsterice za svetovni vrh

    V podkastu Svet v skodelici čaja Zorana Baković tokrat razlaga, kaj se dogaja s kitajskim nogometom. Očitno nič dobrega.
    Zorana Baković 17. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Kaj se je zgodilo na Tiananmenu? Zorana Baković je bila tam

    Četrtega junija 1989 je kitajska oblast z nasiljem odpravila protestnike s Trga nebeškega miru.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 3. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Zakaj Kitajce hvalijo levičarji, z njimi pa poslujejo desničarji?

    V podkastu Zorana Baković razlaga, da imajo na Kitajskem precej drugačne politične delitve kot pri nas.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Kaj je bila kitajska kulturna revolucija? In zakaj je umrlo toliko ljudi?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Zorana Baković tokrat predstavlja pomembno obdobje kitajske zgodovine.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 6. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Skrivnostne ženske, ki so krojile kitajsko zgodovino

    V podkastu Svet v skodelici čaja tokrat o vlogi žensk v kitajski politiki. Ni jih prav veliko, toda nekatere so pustile velik pečat.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 22. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Kitajska podpira Palestino, a hkrati kupuje izraelsko sodobno tehnologijo

    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 8. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Trump je v težavah: Xi Jinping mirno gleda, kako Amerika ostaja sama

    Zorana Baković v podkastu Svet v skodelici čaja razlaga, kakšne posledice ima Trumpova odpoved obiska v Pekingu. Mnogo večje, kot se zdi.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 25. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Severna Koreja: zakaj je Kim za naslednico izbral 12-letno hčerko

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 11. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Photo
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Zakulisje dveh zasedanj: Kako Kitajska pripravlja načrt, da zavlada svetu

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 28. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Zakaj ni dobro, če za kitajsko novo leto pojeste ribjo glavo in rep

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Zorana Baković, Aljaž Vrabec 14. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Svet v skodelici čaja: Kako so Kitajci premagali revščino

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Zorana Baković, Aljaž Vrabec 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Kitajska – dobrohotna diktatura, ki noče biti demokratična Amerika

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 17. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Petdeset let od spopada, ki je ustvaril sodobno Kitajsko

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Baković: Skozi okno stanovanja sem videla vse razkošje kitajskih generalov

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković. Tokrat tudi o korupcijski čistki v kitajski vojski.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Baković: Bojim se, da bomo h Kitajski pristopili kot vajenec, ne kot mojster

    V novem Delovem podkastu Svet v skodelici čaja bo Aljaž Vrabec spraševal Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Blaž Brodnjak: Stanje v Sloveniji je postalo neznosno

    »Ta neskončni populizem je rakasto tkivo Slovenije,« je ocenil.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kdo je najslabše ocenjeni politik v zgodovini Delovega Barometra?

    Zoran Stevanović je na četrtem mestu: kako izstopajoč je njegov rezultat v primerjavi s preteklimi ocenami politikov?
    11. 11. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Je Dončić nergač? Morda, a 40 točk razlike nihče ne more spregledati

    Zvezdnik Los Angelesa dokazuje svojo raznovrstnost v napadu, niz zmag traja že šest tekem. Po odgovore o kakovosti moštva konec meseca v Teksas.
    Nejc Grilc 11. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    STEČAJ

    Kako varni so vaši prihranki pri neobankah N26, Revolut, Trade Republic

    Kaj se zgodi, če neobanka, kot je Revolut, propade? Preverili smo tudi, kakšne obrestne mere ponujajo za nevezane vloge.
    Aleksandar Lukić 11. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2024 je Delova zvezda postal Duol.
    Nejc Gole 11. 11. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Jure Knez: V pandemiji se je pokazal pravi obraz Dewesofta

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Prvi je Dewesoft.
    Nejc Gole 10. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

    Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
    10. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Svet v skodelici čajaKitajskaZorana BakovićpodkastTrg nebeškega miruelektrični avtomobilinepremičninekomunizemkapitalizemKitajska družbaskodelica čajanadzor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Upravni odbor Nvidie razsoja o usodi Jensena Huanga

    Pojavila so se poročila o še eni aferi glavnega izvršnega direktorja Nvidie, potem ko je završala njegova romanca z žensko, ki jo sumijo vohunjenja za Kitajsko.
    12. 11. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    V pričakovanju starta

    Anže Lanišek: Domna Prevca sem na treningih premagoval, na tekmah ne

    Drugi najmočnejši slovenski adut v svetovnem pokalu v smučarskih skokih sezono začenja predvsem z željo, da bi dobro delo s treningov prenesel na tekme.
    12. 11. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Valižanska princesa uteho in zatočišče našla v naravi

    Marca 2024 je razkrila, da je zbolela za rakom, januarja lani pa sporočila, da je bolezen v remisiji.
    12. 11. 2026 | 10:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Eko sklad lahko krije celotno energetsko prenovo: Kdo je upravičen do pomoči

    Eko sklad omogoča do 100-odstotno financiranje nekaterih energetskih prenov. Preverite pogoje, višino pomoči in ukrepe, za katere jo lahko pridobite.
    Kaja Berlot 12. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolenjska

    Medved napadel domačina v okolici Trebnjega, odpeljali so ga v bolnišnico

    Napad se je zgodil med jutranjim sprehodom, približno sto metrov od doma poškodovanega.
    12. 11. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Valižanska princesa uteho in zatočišče našla v naravi

    Marca 2024 je razkrila, da je zbolela za rakom, januarja lani pa sporočila, da je bolezen v remisiji.
    12. 11. 2026 | 10:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Eko sklad lahko krije celotno energetsko prenovo: Kdo je upravičen do pomoči

    Eko sklad omogoča do 100-odstotno financiranje nekaterih energetskih prenov. Preverite pogoje, višino pomoči in ukrepe, za katere jo lahko pridobite.
    Kaja Berlot 12. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolenjska

    Medved napadel domačina v okolici Trebnjega, odpeljali so ga v bolnišnico

    Napad se je zgodil med jutranjim sprehodom, približno sto metrov od doma poškodovanega.
    12. 11. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
    Vredno branja

    Slovenija odpira nove poti do zanesljive oskrbe s plinom

    Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
    Promo Delo 6. 11. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    5. 11. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vodno mesto Atlantis z novo podobo Sveta doživetij nadaljuje razvoj

    Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 08:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    BREZ ČAKANJA

    V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

    Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    VEČ KOT 130 DRŽAV

    V Beograd prihaja ves svet: dogodek bi lahko spremenil podobo mesta

    Od 15. maja do 15. avgusta 2027 bo Beograd gostil prvo specializirano razstavo v regiji Zahodni Balkan.
    Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    TRADICIJA

    Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

    Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Največja naložba v hrvaškem turizmu

    Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo