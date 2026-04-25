Sfinga iz Miramara: egiptovski zaklad, ki je preživel Mehiko in Habsburžane

Maksimilijan Habsburški je sanjal o tem, da bo v dvorcu Miramar ustvaril egiptološki muzej. Sanje se uresničujejo po 143 letih z razstavo Sfinga ga privlači.

Habsburškega nadvojvodo Maksimilijana je Egipt privlačil od mladosti. Sanjal je o tem, da bo v dvorcu Miramar ustvaril svoj egiptološki muzej. S tragično smrtjo v Mehiki je bilo njegovih sanj konec. Njegovo zbirko so, potem ko se je v zabojih vrnila iz Mehike v Trst, leta 1891 razstavili na Dunaju. Razstava z naslovom Sfinga ga privlači se po 143 letih vrača v mesto, kjer je nastala. Kadar grem v Trst, si želim videti sfingo na pomolu pod gradom Miramar. Leži tam, z levjim trupom in glavo kralja, in zre na pristanišče proti obzorju. Vedno se mi je zdela nekako žalostna, kot da se ne počuti čisto domače v tistem sicer prelepem okolju, iztrgana iz Aleksandrije. Dolgo nisem vedela, da je to sfinga, ki jo je cesarju Maksimilijanu prodal Slovenec, takratni avstrijski konzul v Aleksandriji ...