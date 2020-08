FOTO:Vročica čistega uma

Prvi esej Susan Sontag (1933–2004), ki sem ga prebrala pred mnogimi leti, je bil Zapiski o campu. Bila sem študentka dramaturgije in filozofije. Spomnim se, da je imela knjiga bele platnice in da je bila v srbohrvaščini. In spomnim se seveda tudi tega, da me je ta kratki esej, poln citatov in nenavadnih tez, napisan s posebno samozavestjo, popolnoma navdušil. Knjiga je bila sposojena, zato sem najino druženje želela čim bolj podaljšati tako, da sem jo ves čas nosila s seboj v veliki torbi, v kateri so bile predvsem knjige.Esej je hvalnica kiču. Camp je kič. V njem Sontagova piše o Oscarju Wildu, Greti Garbo, King Kongu, stripu ...